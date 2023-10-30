В Молдавии перекрыли доступ к сайтам «МК» и других российских СМИ

Отмечается, что введенный молдавскими властями запрет коснется сайтов информагентств ТАСС и «Интерфакс», а также «Московского Комсомольца», «Ленты.ру», «Известий», «Комсомольской правды», АиФ, «Российской газеты», агентства Regnum и радио Sputnik.

Кроме того, согласно сообщению Службы информации и безопасности Молдавии, под запрет также попадет ряд молдавских ресурсов.

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