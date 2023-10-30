В Москве стартовал форум ПСО «ЛизаАлерт»

В Москве в понедельник, 30 октября, открылся IV Межрегиональный форум добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», передает телеканал РЕН ТВ.
В мероприятии приняла участие депутат Госдумы Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что необходимо активно проводить профилактическую работу, чтобы избежать пропажи ребенка. «Сегодня мы решили, что вместе с коллегами выйдем на профильные ведомства и структуры в различных регионах России и будем детально прорабатывать с каждым образовательной организации, с каждой школой, с каждым учреждением, где мы можем отработать тему профилактики, чтобы дети знали, как себя вести в сложной ситуации», — добавила Кузнецова.
По ее словам, к данной работе важно подключать родителей, чтобы взрослые также знали порядок действий, от которых зависит безопасность и жизнь их детей. Ранее, 25 октября, в Краснодаре нашли пропавшую накануне 12-летнюю школьницу, которая накануне самостоятельно ушла из школы и перестала выходить на связь. Девочку обнаружили учителя, после чего они привели ее в полицию. headtopics.com
До этого, 18 октября, в Тюменской области волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что нашли живыми девочек четырех и девяти лет. Их пропажу обнаружил отец.