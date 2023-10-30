В Махачкале пришли с обыском к журналисту издания «Новое дело» Идрису Юсупову — Meduza

По словам собеседника издания, обыск начался рано утром 30 октября в доме, где Юсупов живет вместе с родителями. С чем связан обыск, неизвестно.

«Кавказский узел» отмечает, что Юсупов регулярно проводит различные акции. Например, 23 октября он провел одиночный пикет в центре Махачкалы с требованием освободить осужденного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.«ОВД-Инфо», в сентябре 2022 года Юсупова задержали во время освещения протестов против мобилизации. После этого его почти сутки держали в отделе полиции без еды, воды и оформления протокола.

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