В Махачкале взяли под охрану здание синагоги

Рами Давыдов сказал, что у синагоги дежурит полицейская машина, и предположил, что в ближайшее время дополнительных мер безопасности не потребуется.

Раввин выразил надежду, что власти будут более решительно пресекать действия тех, кто нарушает закон. "Еще муфтият выпустил обращение – надеюсь, это поможет", — сказал Рами Давыдов. Речь идет о призыве муфтиев Дагестана к прекращению межрелигиозной розни.

Кадры хаоса в аэропорту Махачкалы: протесты, палестинские флаги, задержания Смотрите фотогалерею по теме

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Раненного экс-нардепа Украины Олега Царева взяли в реанимации под охрануБывшего народного депутата Украины Олега Царева, раненного во время покушения в Ялте взяли в реанимации под охрану. экс-народепа взяли под усиленную охрану сотрудники ФСБ. После того, как его состояние стабилизируется, политика перевезут в Москву. В Царева стреляли 27 октября. Прочитайте больше ⮕

Появилось видео ОМОНа в аэропорту МахачкалыВ сети опубликовано видео, на котором запечатлена ситуация в Махачкале Прочитайте больше ⮕

На летном поле аэропорта Махачкалы начались задержания. Росавиация сообщила, что аэропорт «освобожден от несанкционированно проникших граждан» — MeduzaСотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников беспорядков в Махачкале, пишет «Эхо Дагестана». Прочитайте больше ⮕

Израильтянин Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт в Махачкале после приземления самолета из Тель-Авива («РБ Спорт»)Сегодня толпа людей прорвалась на территорию аэропорта в Махачкале. Прочитайте больше ⮕

Корреспондент RT показал обстановку у аэропорта Уйташ в МахачкалеКорреспондент RT показал обстановку возле аэропорта в Махачкале. Прочитайте больше ⮕

Срок закрытия аэропорта Махачкале сокращен до 31 октябряСрок закрытия аэропорта Махачкале сокращен до 31 октября, говорится в сообщении Росавиации Прочитайте больше ⮕