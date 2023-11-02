В МИД России назвали условие возобновления зерновой сделки

По словам политика, нет никакого прогресса в снятии санкций с экономических операторов, которые используются в различных сферах производства и экспорта: от банковских платежей до транспортной логистики.

Ранее стало известно, что ООН пойдет на все российские условия, чтобы зерновая сделка возобновила работу. Так, к главе МИД РФ Сергею Лаврову обратился генсек организации Антониу Гутерриш с предложением вернуть российские банки к системе SWIFT. Но позже представитель генсека Фархан Хакзаявил сообщил, что то предложение было не правильно понято российским правительством.

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