Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Ситуация в мире свидетельствует о том, что любое государство на месте России реагировала бы на угрозы Украины еще жестче, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

В ходе беседы с корреспондентами агентства дипломат отметил, что данные угрозы были искусственно сконструированы Соединенными Штатами и их сателлитами, приблизившими военную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам.

При этом он указал на то, что Запад превратил ранее дружественную Украину в «нацистскую анти-Россию», которая ненавидит и уничтожает все русское. По его мнению, любое государство на месте России действовала бы еще жестче. headtopics.com

«Любая другая держава на нашем месте действовала бы так же и даже жестче. Такие примеры сегодня у всех на виду», - резюмировал он. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала сравнение России с ХАМАС крайней формой ксенофобии.

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