Украина не соблюдает принципы МАГАТЭ об обеспечении ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, в частности, рекомендации по Запорожской АЭС (ЗАЭС), которую обстреливают Вооруженные силы страны (ВСУ). Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает ТАСС. «Мы осуждаем такие действия Киева и призываем западные страны не закрывать глаза на его опасные игры с огнем, с ядерным огнем», — заявил Полищук.

По словам дипломата, на Западе хорошо известно о попытках ВСУ атаковать ЗАЭС, одна из них была спланирована перед самым приездом визитом гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию в сентябре 2022 года. Алексей Полищук подчеркнул, что игнорирование миром террористических действий ВСУ и продолжение снабжения их оружием внушают украинскому президенту Владимиру Зеленскому, «будто любые его действия останутся безнаказанными, а, возможно, и будут одобрены».

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