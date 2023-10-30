Ключевую роль в беспорядках в аэропорту Махачкалы сыграл киевский режим. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — сказала Захарова.

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