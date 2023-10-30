В МИД высказались о депортации исламских радикалов из Франции

Париж не обсуждал с Москвой депортацию россиян, приверженных радикальному исламу. Об этом высказались в посольстве России, передает РИА Новости. «Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве.

Что касается посольства, на нас МВД Франции в официальном порядке не выходило», — заявили в диппредставительстве. 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

МИД Израиля заявил о вызове посла РФ из-за визита ХАМАС в МосквуМИД Израиля заявил о вызове российского посла из-за визита ХАМАС в Москву Прочитайте больше ⮕

Турция отвергла обвинения Израиля в антисемитизме в адрес ЭрдоганаВ турецком МИД призвали израильские власти прислушаться к призывам о прекращении огня Прочитайте больше ⮕

Посольство РФ прокомментировало заявление Франции о депортации 39 россиянПосольство России в Париже прокомментировало «Известиям» 30 октября сообщения о планах МВД Франции депортировать 39 россиян из-за подозрения в «приверженности радикальному исламу».«Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве. Что касается посольства, на нас МВД Франции не выходило», — сказали в посольстве. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана Меликов сообщил о провокациях из-за событий в ГазеГлава Дагестана Сергей Меликов заявил о провокациях в регионе из-за событий в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Израиль потребовал от дипломатов уехать после слов ЭрдоганаВ МИД Израиля заявили о необходимости всем дипломатическим представителям страны в Турции вернуться домой на фоне последних заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана о ситуации на Ближнем Востоке Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля заявила о предотвращении попытки проникновения радикалов из ГазыИзраильские военные смогли предотвратить попытку группы палестинских радикалов из сектора Газа проникнуть на территорию страны через КПП «Эрез». Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).В ведомстве отметили, что в последние часы израильские военные продолжили наносить удары и убивать террористов в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕