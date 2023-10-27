В МИД РФ сообщили об учитывании Россией возможности вступления Швеции в НАТО

Россия в своем военном планировании учитывает то, что Швеция рано или поздно станет членом НАТО. Об этом 27 октября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Разумеется, такая вещь была абсолютно ожидаемой. Не буду комментировать внутренние перипетии в рамках НАТО и отношения между союзниками. Но мы, конечно, в нашем военном планировании исходили из того, что Швеция рано или поздно присоединиться к альянсу», — сообщил Грушко в разговоре с журналистами.

Как отметил дипломат, для Североатлантического альянса важно устранить географические пробелы в системе обороны организации, поэтому НАТО пытается расширять свою территорию. Швеции НАТО: Эрдоган одобрил вступление Стокгольма в альянс Теперь протокол о присоединении к блоку должен ратифицировать парламент Турции Ранее, 24 октября, Bloomberg сообщило о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга принять Швецию в альянс до 28–29 ноября. Соответствующие письма были разосланы всем странам-участницам. headtopics.com

На следующий день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе переговоров со Столтенбергом заявил, что Стокгольм готов взять на себя ответственность в рамках НАТО. Тогда же генсек альянса заявил, что Швеция выполнила все требования Турции и готова стать членом организации в ближайшее время.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, предложил парламенту страны утвердить протокол о присоединении Швеции к НАТО. Кристерссон назвал это радостной новостью. При этом в Венгрии, которая также должна одобрить подобную заявку, предложение оппозиции в парламенте 25 октября о проведении голосования по вопросу о присоединении Швеции к НАТО не набрало большинства голосов. Теперь оно может быть рассмотрено только в ноябре, сообщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи. headtopics.com

Прочитайте больше:

Известия »

Российских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работОб этом сообщили в Минцифры РФ. Прочитайте больше ⮕

Песков: конфликт Израиля и Палестины провоцирует напряженность в регионеРанее в МИД РФ заявили о риске перерастания ситуации на Ближнем Востоке в региональный конфликт. Прочитайте больше ⮕

Послу Финляндии заявили о прекращении соглашения о приграничном сотрудничествеПосла Финляндии вызвали в МИД РФ. Ему сообщили, что прекращено действие соглашения о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой. Прочитайте больше ⮕

Посол РФ рассказал о сотрудничестве с Ираком в военно-технической сфереИракская сторона хочет активно работать с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев. Прочитайте больше ⮕

Раскрыты последствия вступления Швеции в НАТОШвеция попала в западню, вступив в НАТО в разгар конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. О последствиях вступления страны в альянс сообщила журналист Крис Форсне. По ее словам, Швеция оказалась на передней линии борьбы с Россией. Форсне считает, что членство Швеции в альянсе не укрепит мир в Европе. Прочитайте больше ⮕

Названы последствия вступления Швеции в НАТОШвеция попала в ловушку, присоединившись к НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об ожидаемых последствиях вступления страны в альянс рассказала журналист Крис Форсне в интервью телеканалу SwebbTV. Прочитайте больше ⮕