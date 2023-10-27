В МВД Индии предложили вернуть уголовное наказание за супружескую измену

Ранее, согласно кодексу, принятому еще во времена британского колониального правления более 160 лет назад, супружеская измена считалась преступлением.

Закон предусматривал наказание в виде 5 лет заключения для мужчин, которые поддерживали сексуальные отношения с замужней женщиной без согласия ее мужа, но не предусматривал наказание для женщины.Теперь законопроектом предлагается восстановить уголовную ответственность за измену. Его содержание указывает на то, что норма станет"гендерно нейтральной". Это означает, что и мужчинам, и женщинам в Индии может грозить уголовное наказание за супружескую измену.

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