В Ливане предрекли хаос в регионе в случае вступления страны в войну

В случае вступления Ливана в войну Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС ближневосточный регион погрузится в хаос. Об этом заявил ливанский премьер-министр Наджиб Микати, сообщает Sky News Arabia. Микати заверил, что правительство Ливана понимает, что страна находится в центре бури и пытается уберечь ее от войны.

Но битва будет неизбежна, если Израиль продолжит нарушать границы государства и наносить удары по его территории. «Если Ливан вступит в войну, на нем все не закончится, весь регион погрузится в состояние хаоса. (...) Однако в вопросе о втягивании Ливана в конфликт мяч на стороне Израиля», — предрек Микати. Ранее стало известно, что по территории Израиля было запущено 10 ракет из Ливана. ЦАХАЛ открыл ответный огонь.

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