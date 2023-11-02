В Ленобласти 12-летняя девочка попала в больницу с угрозой выкидыша

В поселке им. Морозова Ленинградской области госпитализировали 12-летнюю девочку с угрозой преждевременных родов. Об этом 2 ноября сообщает телеканал «78».

Она обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи обнаружили у нее беременность с угрозой выкидыша. В настоящее время девочка находится в больнице под присмотром медиков. Ее состояние оценивается как среднее.

Беспорочное зачатие: врачи помогли родиться «невозможному» ребенку Как пара с редкой формой мутации хромосом смогла иметь детей Ранее, 13 октября, стало известно о похожем случае. Жительница Ростова-на-Дону пришла в городскую больницу с жалобами на острую боль в животе, но узнала от врачей, что на самом деле она беременна и вскоре родит ребенка. Через час все нянчили крепкого здорового малыша весом 3,5 кг. headtopics.com

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