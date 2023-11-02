В Кузбассе жена с любовником в ходе застолья убили мужа

По предварительным данным, убийство произошло первого ноября в доме, расположенном в поселке станция Литвиново. Там было обнаружено тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

На теле погибшего были обнаружены повреждения в области головы и шеи. Также у погибшего были связаны ноги и руки. Полицейские установили, что к убийству причастны 28-летняя супруга убитого и ее 35-летний знакомый. В настоящий момент они задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«Выяснилось, что супруги недавно подали заявление на расторжение брака. Женщина проживала с другим мужчиной. В день убийства они она вместе с новым сожителем пришла домой к супругу за вещами. В ходе употребления спиртных напитков между ними произошел конфликт, в результате которого женщина и ее знакомый совершили убийство», - отметили в ведомстве. headtopics.com

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