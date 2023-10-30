«Достаточно редкие рассуждения, особенно в западном мейнстриме. Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются, но тем не менее, какая-то дискуссия всё равно постепенно разгорается», — сказал Песков журналистам.

Накануне греческая газета «Катимерини» опубликовала статью Сакса «Фиаско неоконсерваторов на Украине», в которой он пишет о крахе 30-летней политики США по окружению РФ. В данной публикации экономист призвал Соединенные Штаты срочно начать переговоры с Россией, признать вхождение в ее состав Крыма и новых регионов, а также пообещать, что НАТО прекратит расширение на восток.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины. headtopics.com

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