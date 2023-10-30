В Кремле отреагировали на призыв Сакса к США пересмотреть позицию по России

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России. По его словам, подобные рассуждения встречаются редко, пишет РИА Новости.

Ранее в своей статье «Фиаско неоконсерваторов на Украине» Сакс предупредил, что Украине угрожает экономический, демографический и военный кризис. В связи с этим экономист призвал США более хладнокровно относиться к российско-украинскому конфликту и «срочно изменить курс» и согласится на переговоры с Россией.

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