На бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершено покушение в Крыму. Об сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его данным, нападение было совершено в Ялте. О преступлении также сообщил журналист издания «Украина.ру» Александр Чаленко.

Так о ситуации с политиком высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Песков отметил, что у Кремля нет подтверждения о соответствии действительности сообщений о покушении на политика. Олег Царев прошел путь от депутата украинской Рады до российского общественника Царев родился в украинском городе Днепропетровске (сейчас — Днепр), столице восточного региона, в котором исторически были сильны пророссийские настроения населения.

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