В Краснодарский край вернулся бархатный сезон. Новости. Первый канал

В центральной части России со вторника тоже выше нормы, почти на семь градусов.

Благодаря циклону в Курской, Белгородской и Воронежской областях в среду будет плюс 14-17. Как и в столице. А сегодня в Москве штормовое предупреждение. Утром шел сильный снег. Днем возможен ледяной дождь. На дорогах скользко.

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В аэропорту Махачкалы толпа окружила прибывшего из Израиля мужчинуВ аэропорту Махачкалы толпа окружила прибывшего из Израиля мужчину и отобрала из него паспорт. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Прочитайте больше ⮕

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