В Кремле оценили влияние событий в Махачкале на День народного единства

Представитель Кремля подчеркнул, что это национальный праздник, который будет отмечаться в соответствии с планами.Ранее сообщалось, что Владимир Путин планирует в этот день возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Накануне в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия самолета из Тель-Авива и устроили беспорядки. Предположительно, утроившие беспорядки искали граждан Израиля.

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В РСТ оценили ситуацию на кавказских курортах после событий в МахачкалеОбстановка на российских курортах Кавказа в настоящий момент спокойная, не улетевшие из-за событий в аэропорту Махачкалы путешественники были распределены по гостиницам или направлены по домам через другие авиаузлы. Об этом сообщается на официальном сайте... Прочитайте больше ⮕

В Кремле не комментировали предполагаемые меры в отношении участникам событий в МахачкалеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать меры, которые, вероятно, могут начать принимать против участников событий в Махачкале. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга с журналистами. Прочитайте больше ⮕

Появилось видео ОМОНа в аэропорту МахачкалыВ сети опубликовано видео, на котором запечатлена ситуация в Махачкале Прочитайте больше ⮕

Россиянам напомнили о трех выходнях днях подряд в начале ноябряВ средствах массовой информации появились напоминания, что в связи с празднованием Дня народного единства жителей России ожидают три выходных дня подряд Прочитайте больше ⮕

Израильтянин Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт в Махачкале после приземления самолета из Тель-Авива («РБ Спорт»)Сегодня толпа людей прорвалась на территорию аэропорта в Махачкале. Прочитайте больше ⮕

В Кремле прокомментировали беспорядки в МахачкалеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Владимир Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады от ФСБ, Росгвардии и руководства Дагестана по поводу беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕