В Красноярском крае 10-летняя школьница погибла из-за смартфона в ванной

Вечером 1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире нашли тело девочки без признаков насильственной смерти.

Девочка в момент гибели находилась дома сама. Её родители были на работе.Драма последнего тура: «Краснодар» обыграл «Спартак» и сохранил шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

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