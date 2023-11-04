В Кремле заявили об адаптации экономики России к американским санкциям. По словам представителя Кремля, действия Вашингтона создают определённые сложности, но в России уже научились их преодолевать. Очередной пакет американских санкций затрагивает почти 40 граждан и около 200 компаний, включая ряд банков и СПБ Биржу. Как заявили в Минфине Соединённых Штатов, ограничительные меры направлены прежде всего против военно-промышленного комплекса и ряда других отраслей экономики РФ

. Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности подобных инициатив. Новые санкции США могут создать определённые трудности, но Россия уже приспособилась к ограничениям и научилась страховаться от возможных рисков. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы адаптировались... Любая крупная российская компания в любой сфере — финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной — в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции… Да, это приносит относительные проблемы, но м

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GAZETARU: Песков заявил об адаптации российской экономики к санкциям ЗападаЗападные санкции приносят РФ определенные проблемы, однако экономика страны уже адаптировалась к многочисленным рестрикциям. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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RT НА РУССКОМ: Обвиняемую в убийстве троих своих детей в Екатеринбурге признали невменяемойВ пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области заявили, что эксперты пришли к выводу, что обвиняемая в убийстве троих своих детей в Екатеринбурге является невменяемой.

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LENTARUOFFİCİAL: В США заявили об ослабевании поддержки Украины американским обществомВсе больше американцев приходят в выводу, что США делает слишком много, чтобы помочь Украине. По данным опроса Gallup, 44 процента опрошенных считают подобным образом, что на 10 процентов больше, чем в июле этого года. При этом лишь 25 процента придерживаются мнения, что США делают недостаточно.

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GAZETARU: В МИД заявили об аморальном отношении к российским журналистам в странах НАТОРоссия поставит перед международными организациями вопрос об отношении к российским журналистам в странах НАТО. Об этом на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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