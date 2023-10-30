В Крыму квартиру Зеленских продали на аукционе

с видом на море и Ливадийский дворец Романовых была национализирована властями Республики Крым полгода назад. Семья Зеленских не забывала оплачивать коммунальные услуги даже после начала

с видом на море и Ливадийский дворец Романовых была национализирована властями Республики Крым полгода назад. Семья Зеленских не забывала оплачивать коммунальные услуги даже после начала

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Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционеКвартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены Зеленской продали на открытом аукционе, который состоялся 30 октября. Победителем стала Липовецкая, которая заплатила за объект 44,3 миллиона рублей. Финальная цена превысила первоначальную на 20 миллионов. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о продаже квартиры Зеленского в КрымуВ пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что квартиру семьи главы Украины Владимира Зеленского на южном берегу полуострова продали на аукционе за 44,3 млн рублей, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Квартиру Зеленского в Крыму продали на торгах за ₽44,3 млнНационализированную квартиру семьи украинского лидера Владимира Зеленского в Ливадии на юге Крыма продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом 30... Прочитайте больше ⮕

Дом Зеленских в Ялте продан на аукционе за 44,3 млн рублейДом, принадлежавший жене президента Украины Владимира Зеленского Елене, в Ялте продан на открытом аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом в понедельник, 30 октября, свидетельствуют данные на портале ГИС Торги.Открытый аукцион состоялся в понедельник. На него были допущены два участника. Прочитайте больше ⮕

Квартира семьи Зеленского в Ялте ушла с молотка за 44,3 млнНационализированная квартира Владимира Зеленского в посёлке Ливадия городского округа Ялта в Крыму ушла с молотка: жильё продано на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей. Прочитайте больше ⮕

Снаряд попал в штаб-квартиру миротворцев ООН в ЛиванеВ штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), расположенную в городе Эн-Накура на юге Ливана, упал снаряд, но по информации организации, никто не пострадал. Прочитайте больше ⮕