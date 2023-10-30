В Киеве предложили запустить «смарт-мобилизацию» призывников

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в ближайшее время в стране может быть запущена «смарт-мобилизация» призывников. Оцените материал Оставить комментарий (0) призыв на военную службумобилизация Украина

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На Украине решили запустить 'смарт-мобилизацию'Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о скором запуске «смарт-мобилизации» в стране Прочитайте больше ⮕

Для украинцев готовят 'смарт-мобилизацию'На фоне катастрофических потерь ВСУ в личном составе киевский режим изобретает новые способы призыва украинцев в армию. Последней идеей правительства стала так называемая 'смарт-мобилизация'. Прочитайте больше ⮕

Для украинцев готовят 'смарт-мобилизацию'На фоне катастрофических потерь ВСУ в личном составе киевский режим изобретает новые способы призыва украинцев в армию. Последней идеей правительства стала так называемая 'смарт-мобилизация'. Прочитайте больше ⮕

На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию»Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал в ближайшие месяцы запуск «смарт-мобилизации» в стране. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале. По его словам, после запуска «смарт-мобилизации» призывники смогут выбирать специализацию, по которой они хотят служить. Прочитайте больше ⮕

На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию»Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в ближайшие месяцы в стране запустят «смарт-мобилизацию». Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Прочитайте больше ⮕

На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»На Украине в скором времени планируют запустить «смарт-мобилизацию». Об этом 30 октября заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.Суть «смарт-мобилизации» заключается в том, что призывники смогут сами выбирать специализацию, по которой они готовы служить, отметил Фёдоров. Прочитайте больше ⮕