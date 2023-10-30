В Киеве исключили быстрое получение от Запада современных истребителей

Говоря об истребителях Gripen шведского производства, Игнат назвал их уникальными самолетами, которые могут выполнять много задач. Однако, по его словам, есть и другие более современные самолеты, чем F-16.

«Но, исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику. А быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого», — отметил Игнат. Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16 Первую партию самолетов Киев может получить до Нового года Игнат 22 октября также заявлял, что в ближайшее время первая группа украинских пилотов начнет тренировки на боевых истребителях F-16 в сопровождении инструкторов. По его словам, пилоты уже выполняли домашнее задание и находятся на этапе пересадки в истребитель.

Министр обороны России Сергей Шойгу 18 октября заявил, что РФ укрепляет свои рубежи, ожидая поставок на Украину истребителей F-16 в 2024 году. Он добавил, что также Украина ожидает поставок из США и западных стран бронетехники, высокоточных ракет и средств противовоздушной обороны. headtopics.com

До этого, 11 октября, глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы западных стран по поставкам оружия Украине заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы не раньше весны следующего года.

При этом в тот же день министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен перед встречей с коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 октября заявил, что Дания сможет передать Украине F-16 в первом квартале 2024 года. Бельгия выступила с такой же инициативой. Министр обороны страны Людивин Дедондер отметила, что государство направит боевые самолеты к 2025 году. headtopics.com

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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