В Китае кремировали тело экс-премьера Госсовета Ли Кэцяна

Утром государственные и партийные лидеры прибыли на кладбище, чтобы выразить соболезнования семье Ли Кэцяна. Бывший глава КНР Ху Цзиньтао (2003-2013) направил венок, уточняет агентство.

Внутри прощального зала повесили черный баннер, на котором белыми иероглифами написано "Глубоко скорбим по товарищу Ли Кэцяну". Тело умершего накрыли флагом Компартии страны, рядом возложили цветы и ветви вечнозеленого кипариса. Участники церемонии три раза поклонились перед гробом.

Во время траура по всей стране будут приспущены государственные флаги КНР на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь, в Доме народных собраний (парламент), МИД Китая и других ведомствах. Ли Кэцян руководил китайским правительством 10 лет. Он умер 27 октября в 00:10 по пекинскому времени (19:10 по Москве, 26 октября) в Шанхае от сердечного приступа. Ему было 69 лет. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Джонсон комментировал локдаун словами, что «люди все равно умрут»Записи сделал личный секретарь экс-премьера Великобритании Имран Шафи. Прочитайте больше ⮕

Обезьяна похитила трехлетнюю девочку и утащила ее в лесВ Китае трехлетняя девочка пропала и была найдена через пару часов на дереве рядом с обрывом Прочитайте больше ⮕

Экс-тренер Бугаева рассказал, были ли у Алексея проблемы с наркотиками в молодостиВиталий Шевченко, бывший тренер «Торпедо», а также экс-наставник бывшего футболиста сборной России, «Локомотива» и «Краснодара» Алексея Бугаева, задержанного сегодня за хранение и сбыт наркотиков, рассказал, были ли у него подобные проблемы в молодости во времена выступлений за «Торпедо». Прочитайте больше ⮕

Брэди Теннелл снялась с этапов Гран-при в Китае и ЯпонииФигуристка снялась с этапов в Китае и Японии, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Прочитайте больше ⮕

«Громили витрины, разобрали брусчатку. Кто-то должен ответить за это». Глава Дагестана отреагировал на призыв Хабиба не наказывать участников беспорядковРанее экс-чемпион UFC в легком весе призвал амнистировать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Появилось видео задержания экс-футболиста сборной России Бугаева с наркотикамиВ Сети появилось видео задержания экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева в Краснодаре Прочитайте больше ⮕