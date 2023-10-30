В Киеве признали окончание 'конфетно-букетного' периода в отношениях с Западом

. Это признали в дипломатической команде украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет «Украинская правда».

«Конфетно-букетный период в отношениях закончился. Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь», — отметил близкий к президенту Украины источник.

По его оценке, рекомендаций Вашингтона и европейских стран очень много, и список всех необходимых Киеву реформ занимает пять страниц формата А4. До этого газета The Washington Post писала, что решительная поддержка еврейского государства Зеленским в конфликте с ХАМАС поставила под угрозу почти годовые усилия его страны по завоеванию помощи арабских и мусульманских сторон в украинском кризисе. headtopics.com

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