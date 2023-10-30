В Китае заявили о готовности работать с Москвой в сфере безопасности

Также, отметил Чжан Юся, Китай намерен поддерживать совместно с Россией глобальный стратегический баланс и стабильность.

Напомним, что ранее Сергей Шойгу приехал в Пекин для участия в X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

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