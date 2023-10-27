В Киеве памятник Пушкину задела 'пуля декоммунизации'

По информации национального издания, неизвестные облили фигуру красной краской и обмотали голову русского поэта мешковиной. Также злоумышленники оставили на постаменте обращение к нации.

Вандалы предупредили современников о том, что "деколонизацию в стране уже не остановить". По всем правилам украинские патриоты написали сообщение на родном языке. Правда, какое отношение имеет поэт к коммунистическому прошлому, неизвестные объяснять не стали.

К слову, памятнику достается не первый раз. До этого вандалы обливали краской постамент в декабре прошлого года. При этом в "своих приключениях" Пушкин

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