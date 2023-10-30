В Киеве заявили о конце конфетно-букетного периода в отношениях с Западом

После возобновления активного военного конфликта в Израиле Украина перестала быть самой важной темой для западных стран. Это признали в дипломатической команде президента страны Владимира Зеленского, передает издание «Украинская правда». «Конфетно-букетный период в отношениях закончился.

Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь», — сказал близкий к Зеленскому источник. По его словам, рекомендаций США и европейских стран накопилось достаточно, и перечисление всех необходимых Киеву реформ занимает пять страниц формата А4.

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