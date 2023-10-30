В Китае фестиваль Nauka 0+ в гибридном формате посетили более 400 тыс. человек

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Количество участников фестиваля Nauka 0+ ("Наука 0+") в Китае, прошедшего в конце октября в смешанном формате, превысило 400 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, входящего в число организаторов.

"В Китае с 24 по 29 октября в Совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне впервые прошла Открытая неделя Nauka 0+, в которой в смешанном формате приняли участие более 400 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кампус вуза, созданного в китайском Шэньчжэне МГУ и Пекинским политехническим институтом, стал площадкой для проведения 350 мероприятий по направлениям "Естественные науки", "Космос", "Искусственный интеллект" и "Культура и искусство". В них приняли участие более 200 ученых, в том числе несколько десятков членов Российской и Китайской академий наук. headtopics.com

Программа фестиваля также включала в себя выступления представителей технологических компаний двух стран, встречу с российским космонавтом Олегом Артемьевым и работу выставки, в которой приняли участие представители российских корпораций, вузов и научных центров. В рамках фестиваля также прошла международная конференция "Границы и проблемы в современной биологии, химии и материаловедении".

"Открытая неделя Nauka 0+ в Шэньчжэне еще раз продемонстрировала международный авторитет нашей науки и востребованность подобных форматов научно-просветительской работы. В течение недели школьники и студенты могли послушать лекции авторитетных ученых в области естественных наук, посетить российско-китайские лаборатории. headtopics.com

Ректор МГУ Виктор Садовничий, в свою очередь, отметил "гигантскую организационную работу и атмосферу настоящей дружбы" на площадке фестиваля. "Благодарю всех участников и гостей за искренний интерес к российской науке, поддержку лекторов и модераторов, привнесение собственной экспертизы и компетенции в общий результат", - заключил он.

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