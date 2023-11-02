В Казахстане захотели нарастить поставки конины во Францию

В Казахстане захотели нарастить поставки конины на французский рынок. Об этом высказался заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин, сообщает портал Orda.kz. «Вчера с французами разговаривали по экспорту конины, поскольку Франция — страна, которая конину потребляет. У нас сейчас уже есть 32 поставщика, которые поставляют конину в Японию.

Надо тоже нарастить объемы поставки во Францию. Вчера угощали их тоже, мясо показывали. Они добавку попросили, очень похвалили», — заявил он. Ранее сообщалось, что 1 ноября с официальным визитом в Астану прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Отмечалось, что главным вопросом, который он обсудил со своим казахским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым, стали поставки урана для французской атомной промышленности. Сам Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим.

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