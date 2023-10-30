В Канаде собрались рассекретить список скрывающихся в стране нацистов

По данным журналистов, в списке, который могут обнародовать, находятся 883 человека, бежавших в Канаду после завершения Второй мировой войны. Это касается второй части доклада о находящихся в стране военных преступниках, который подготовили в 1986 году. Тогда опубликовали только первую часть, а вторую — засекретили.заявил журналистам, что в правительстве начали обсуждать этот вопрос до скандала с украинским пособником нацистов(укр. Гунько), но теперь давление на власти выросло.

пригласили Хунку, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина». Все, кто был на заседании, в том числе канадский премьер-министр

В Канаде могут рассекретить список скрывающихся в стране нацистовВ Канаде из-за скандала в парламенте с чествованием бойца дивизии СС Ярослава Гунько (Хунки) хотят рассекретить список нацистов, которые скрываются в стране от наказания. Об этом 29 октября пишет газета The New York Times. Прочитайте больше ⮕

В Канаде могут рассекретить список скрывающихся в стране нацистовВ Канаде на фоне скандала в парламенте с чествованием ветерана СС Ярослава Хунки, хотят рассекретить список нацистов, которые скрывались в стране от наказания. Об этом сообщает газета The New York Times . Прочитайте больше ⮕

В Канада захотели рассекретить список скрывшихся в стране от наказания нацистовВ Канаде после скандала в парламенте с чествованием бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Гунько хотят рассекретить список нацистов, скрывшихся в стране от наказания. Отмечается, что в секретном отчете перечислены 883 возможных нацистских военных преступника, которые нашли убежище в стране после Второй мировой войны. Прочитайте больше ⮕

В МИД Венгрии снова озвучили свою позицию по антироссийским санкциям. Новости. Первый каналБудапешт не согласится на принятие очередного 12-го пакета антироссийских санкций, если в список войдет энергетика, в стране не видят смысла в подобных ограничениях. Прочитайте больше ⮕

Ефимов: В новом роботизированном архиве Москвы создали 400 рабочих местСтроительство первого в стране роботизированного архивного комплекса завершилось в июле. Прочитайте больше ⮕

Yonhap: бежавшие от мобилизации россияне более года живут в аэропорту Южной КореиПо информации агентства, они не могут получить убежище в этой стране и проживают в аэропорту Инчхон Прочитайте больше ⮕