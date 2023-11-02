В Италии нашли виновника телефонного разговора премьера с российскими пранкерами

После обнародования аудиозаписи с разговором Вована и Лексуса ответственность за инцидент взял на себя дипломатический офис, которым руководит Тало.

«Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза...», — сказано в сообщении.

До этого экс-премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что беседа Мелони с юмористами стала «провалом планетарного масштаба». Его возмутило, что безопасность страны можно так легко нарушить.

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