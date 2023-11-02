Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонный разговор нынешней главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом политик заявил в видеоролике, опубликованном в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — сказал он. Конте добавил, что главы правительства Италии продолжает поставлять ВСУ оружие, и при этом считает переговоры единственным решением украинского конфликта.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с российскими пранкерамиРазговор главы правительства Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является «провалом планетарного масштаба» Прочитайте больше ⮕

Премьер Италии считает, что Украина имеет право на героизацию БандерыДжорджа Мелони пообщалась с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Прочитайте больше ⮕

Бывший премьер Италии прокомментировал разговор Мелони с российскими пранкерамиБывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал разговор действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Об этом он заявил в посте в своем аккаунте в Facebook*. Прочитайте больше ⮕

Мелони призналась пранкерам, что контрнаступление ВСУ провалилосьПремьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) и сделала ряд интересных заявлений, в частности признав провал контрнаступления ВСУ. Прочитайте больше ⮕

Премьер-министр Италии обсудила конфликт на Украине с российскими пранкерамиПремьер-министр Италии Джорджа Мелони, сама того не ведая, обсудила украинский конфликт с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились высокопоставленными чиновниками из Африки Прочитайте больше ⮕

Премьер Италии обсудила с российскими пранкерами украинский конфликтПремьер Италии Джорджа Мелони обсудила с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) украинский конфликт. В беседе с политиком они представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Во время звонка Мелони признала, что контрнаступление ВСУ принципиально ничего не изменило. Прочитайте больше ⮕