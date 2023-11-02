В Италии нашли ответственного за звонок Вована и Лексуса премьер-министру

В правительстве Италии нашли ответственного за разговор российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) с премьер-министром страны Джорджей Мелони. Как сообщает Corriere della Sera, ответственность возложили на дипломатического советника Франческо Тало. После того, как аудиозапись разговора Мелони с Вованом и Лексусом была обнародована, ответственность за случившееся взял на себя дипломатический офис, которым руководит Тало.

«Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони», — говорится в сообщении. Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что разговор Мелони с пранкерами стоит считать «провалом планетарного масштаба». Он был возмущен тем, что протоколы безопасности правительства можно так легко обойти.

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