В Италии на парковке стадиона после футбольного матча обнаружили тело мужчины

После матча 10-го тура чемпионата Италии по футболу на парковке стадиона «Марадона» обнаружили тело мужчины. Об этом 30 октября сообщила газета Corriere dello Sport.

По ее информации, тело мужчины было найдено на автостоянке под стадионом. Два человека без билетов пытались попасть на трибуны, карабкаясь по конструкциям, однако один из них не смог удержаться и упал вниз с высоты 20 м. Мужчина скончался на месте.

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