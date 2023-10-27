В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе

«Израиль только что начал вторжение вглубь Газы, результатом этой наземной операции станет масштабная гуманитарная катастрофа, которая продлится долгие годы», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Израиль только что начал вторжение вглубь Газы, результатом этой наземной операции станет масштабная гуманитарная катастрофа, которая продлится долгие годы», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Прочитайте больше:

Известия »

МИД Иордании предупредил о гуманитарной катастрофе в случае наземной операции в ГазеПо словам главы ведомства Аймана ас-Сафади, Израиль только что начал 'вторжение' вглубь палестинского анклава Прочитайте больше ⮕

В ООН предупредили о разрушительных последствиях наземной операции в ГазеНаземная операция Израиля в секторе Газа будет иметь разрушительны эффект Прочитайте больше ⮕

Песков заявил, что ситуация в Газе ухудшится в случае наземной операции ИзраиляКремль считает положение в секторе Газа катастрофическим и опасается его ухудшения в случае начала анонсированной Израилем наземной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС пообещал Израилю «беспрецедентное поражение»Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури в интервью телеканалу Al Manar заявил, что военным Израиля в случае проведения наземной операции в секторе Газа будет нанесено «беспрецедентное поражение». Прочитайте больше ⮕

Conversation: ХАМАС даст отпор израильской армии, поскольку отступать некудаДоцент кафедры государственной политики Мичиганского университета Джавед Али в беседе с изданием Сonversation заявил, что в случае проведения наземной операции в секторе Газа израильская армия встретит ожесточенное сопротивление Прочитайте больше ⮕

Посол Израиля сообщил о координации с США по срокам начала наземной операции в ГазеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕