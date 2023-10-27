В Израиле заявили о приверженности миссии по возвращению всех похищенных

Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

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ЦАХАЛ сообщил, что в секторе Газа удерживаются не менее 229 заложниковСемьи похищенных проинформированы, заявили в Армии обороны Израиля Прочитайте больше ⮕

Посол Палестины заявил о готовности к мирным переговорам с ИзраилемПо мнению дипломата, к обострению конфликта на Ближнем Востоке привело 'создание в Израиле радикального правительства' Прочитайте больше ⮕

Послу Финляндии заявили о прекращении соглашения о приграничном сотрудничествеПосла Финляндии вызывали в МИД России, ему заявили о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС обещает передать Ирану пленных в обмен на 6 тыс. заключенныхРадикалы из ХАМАС заявили о готовности передать Ирану всех гражданских заложников в обмен на 6 тысяч заключенных палестинцев Прочитайте больше ⮕

Песков: конфликт Израиля и Палестины провоцирует напряженность в регионеРанее в МИД РФ заявили о риске перерастания ситуации на Ближнем Востоке в региональный конфликт. Прочитайте больше ⮕

Белла Хадид впервые высказалась о войне в ИзраилеАмериканская модель палестинского происхождения Белла Хадид впервые высказалась о войне в Израиле. Постом о конфликте Израиля с палестинской группировкой ХАМАС она поделилась в Instagram*. Прочитайте больше ⮕