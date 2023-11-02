В Израиле заявили об ударе по месту на территории Ливана, из которого была запущена ракета

Военные нанесли удар по месту на территории Ливана, из которого была запущена ракета по израильскому БПЛА - армия Израиля.

Военные нанесли удар по месту на территории Ливана, из которого была запущена ракета по израильскому БПЛА - армия Израиля.

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Йеменские хуситы объявили об атаке Израиля баллистическими и крылатыми ракетамиПредставитель йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Яхья ас-Сариа объявил в эфире телеканала Al Masirah, что по территории Израиля была запущена крупная партия баллистических и крылатых ракет Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре «Хезболлы»В ЦАХАЛ отметили, что удар стал ответом на пуск ракеты с территории Ливана. Прочитайте больше ⮕

Хуситы заявили об очередном ударе беспилотниками по территории ИзраиляПредставитель йеменского мятежного движения 'Ансар Аллах' Яхья Сариа утверждает, что БПЛА достигли своих целей Прочитайте больше ⮕

Посол РФ заявил, что около 600 россиян ждут эвакуации из ГазыПо его словам, решение об эвакуации персонала диппредставительств в Израиле пока не принято. Прочитайте больше ⮕

Минобороны заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать Россию с помощью БПЛАОколо 16:00 по московскому времени 31 октября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по территории России с помощью беспилотника Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны. Прочитайте больше ⮕

В Израиле заявили об отсутствии видимых перспектив по вопросу заложников в ГазеРуководство Израиля не видит в обозримой перспективе возможность заключения сделки при посредничестве Катара об освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Прочитайте больше ⮕