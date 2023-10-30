В Израиле заявили об уничтожении двух командиров ХАМАС

В армия обороны Израиля заявили об уничтожении нескольких "ячеек" в секторе Газа, которые намеревались напасть на военнослужащих.

Кроме того, сообщается о ликвидации одного из командиров военно-морских сил ХАМАС и командующего противотанкового формирования. До этого, 28 октября, в ЦАХАЛ заявили об устранении главы воздушных сил радикальной группировки ХАМАС, который был ответственен за противовоздушную оборону и атаки БПЛА.

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