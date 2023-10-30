В Израиле заявили об обнаружении тела похищенной ХАМАС студентки Шани Лук

В сообщении говорится о том, что тело студенткаи, которая была подвергнута пыткам и ужасам и была выставлена напоказ в секторе Газа террористами ХАМАС, найдено и идентифицировано.

Тело Шани Лук было найдено военнослужащими Армии обороны Израиля. Ранее, в понедельник, мать Шани Лук подтвердила смерть своей дочери. Конфликт между Израилем и Газой сопровождается жертвами с обеих сторон. По данным министерства здравоохранения Газы, с начала эскалации конфликта число погибших превысило 8 тысяч человек, включая около 3,2 тысячи детей, еще около 20 тысяч получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тысячи человек, а число погибших превысило 1,4 тысячи.

Израиль и Газа продолжают наносить удары друг по другу. Конфликт обострился 7 октября после массированного ракетного обстрела со стороны Газы и пооникновения боевиков в приграничные районы Израиля. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС, а Израиль начал проводить контратаки в секторе Газа. headtopics.com

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