В Израиле заявили, что Газа сильно изменится после окончания боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Сектор Газа "будет совсем другим" после окончания боевых действий Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев."ХАМАС чувствует мощь Израиля. Мы будем направлять на него удары до тех пор, пока не ликвидируем его военную машину, пока не уничтожим его политическую структуру в Газе.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил вечером 27 октября, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".

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Советник Регев: сектор Газа сильно изменится после окончания боевых действийCтарший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил в интервью телеканалу Fox News, что сектор Газа «будет совсем другим» после окончания боевых действий Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

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