В Иерусалиме и центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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В прилегающих к сектору Газа районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиОб этом сообщила израильская армия, не приведя подробностей Прочитайте больше ⮕

Сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в Тель-Авиве и в центре ИзраиляСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

В Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревогаСирены воздушной тревоги звучат в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Прочитайте больше ⮕

Воздушная тревога объявлена в двух областях УкраиныСирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Прочитайте больше ⮕

В трёх областях Украины объявлена воздушная тревогаСирены воздушной тревоги звучат в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины. Прочитайте больше ⮕

Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в Ашкелоне на юге ИзраиляДо этого военные сообщали о воздушной тревоге в Ашкелоне час назад Прочитайте больше ⮕