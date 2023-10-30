Военнослужащие РФ провели успешные контратаки у села Работино в Запорожской области. Об этом 30 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового. Враг потерял порядка 40 человек и свыше 10 единиц техники», — рассказал Рогов «РИА Новости».
Он отметил, что за последние сутки военные смогли отбить пять атак на времевском направлении, а также провели контратаки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время этих маневров потеряли около 130 человек. headtopics.com
Вернуться к Работино: ВС РФ возвращают позиции на запорожском направлении Наши подразделения находят слабые места противника и наносят по ним удары, объяснили эксперты Минобороны России в этот же день сообщило, что на запорожском направлении в районе Работино российские военные успешно отразили атаку штурмовой группы 65-ой механизированной бригады ВСУ. Украинские боевики потеряли до 220 военнослужащих, а также два танка, в том числе немецкий Leopard, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Командир гаубичной батареи Д-30 с позывным Гора 29 октября рассказал, что артиллеристы 1430-го полка Вооруженных сил (ВС) России регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака Запорожской области. Он подчеркнул, что российские военные надежно держат рубежи и не дают украинцам прорваться. headtopics.com
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.