В Запорожской области задержаны администраторы информресурсов, которые входили в агентурную сеть украинской разведки. Новости. Первый канал

Обезврежены три крупные агентурные группы.

Задержанные вину признали, им грозят длительные уголовные сроки по статьям «Госизмена» и «Шпионаж». Один из украинских агентов оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. В его квартире нашли самодельную бомбу, автомат и гранату.

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Факты. В Запорожской области задержаны агенты украинской разведкиСмотрим «Факты. В Запорожской области задержаны агенты украинской разведки» видео Прочитайте больше ⮕

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ФСБ раскрыла сеть украинских агентов в Запорожской областиТри агентурные группы, курируемые украинской военной разведкой, раскрыты сотрудниками ФСБ в Запорожской области. Прочитайте больше ⮕

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