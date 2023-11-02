В Екатеринбурге школьницу высадили из автобуса по пути к кардиологу

. По информации E1, это произошло на городском маршруте №59, когда у ребенка не прошла оплата проезда по карте.

Девочка направлялась на прием к кардиологу, но из-за этого инцидента визит к врачу не состоялся. Мать ребенка заявила, что на карте были деньги, но по неизвестной причине они не были списаны. Кондуктор отказалась провести операцию через свой терминал и потребовала, чтобы школьница покинула автобус.

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