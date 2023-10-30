В Екатеринбурге студентка получила химический ожог в автобусе и попала в больницу

По данным ведомства, 29 октября студентка ехала в автобусе, когда заметила, что намочила штаны пролитым на сиденье неизвестным веществом. Заглянув под них через некоторое время, она обнаружила, что её ягодицы сильно покраснели. Прибывшие медики констатировали ожог второй степени.

Студентку госпитализировали. Она сама считает, что неизвестное вещество специально пролили на сиденье. По её словам, жидкость, несмотря на реакцию с кожей, не проело сами штаны.По подозрению в госизмене: ФСБ задержала передававшего ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма россиянина

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