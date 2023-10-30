В Европе фанаты закидали команду камнями и сорвали матч. На окровавленное лицо тренера жутко смотреть

Французские фанаты в вопросе безумств могут дать фору многим зарубежным коллегам. В 2021 году во время матча двух «Олимпиков» в Лионе агрессивные любители футбола бросили бутылку в голову нападающего гостей Димитри Пайета. Через два года поклонники «Марселя», судя по всему, решили вернуть долг — атаковали автобус с командой гостей и ранили главного тренера. Лицо Гроссо было залито кровью.

Автобус «Лиона» / Фото: © Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press Гроссо, которому на стадионе начали оказывать помощь, через некоторое время попал в объективы фотокамер — он уже был на ногах, но с перевязанным лицом, левый глаз прятался под бинтом.

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