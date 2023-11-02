В Евросоюзе признали неспособность повлиять на палестино-израильский конфликт

Между тем ЕС собирается созвать экстренное совещание стран-членов и обсудить пути выхода из палестино-израильского конфликта. По мнению председателя ЕС Шарля Мишеля, кризис на Ближнем Востоке может отразиться на всей Европе, поскольку «подпитывает экстремизм».

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LENTARUOFFİCİAL: В ЕС признали свою неспособность повлиять на палестино-израильский конфликтЕС, призвавший созвать международную конференцию по деэскалации палестино-израильского конфликта, в реальности не способен повлиять на ситуацию, пишет Politico. «Давайте будем реалистами: у США есть влияние, как и у некоторых стран Персидского залива, а у нас — нет», — заявил в интервью изданию европейский чиновник.

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MKOMSOMOLETS: Axios: демократическая партия США раскололась из-за позиции по ГазеДемократическая партия Соединенных Штатов раскололась из-за наличия различных взглядов на палестино-израильский конфликт конгрессменов

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AİFONLİNE: Маск предложил запретить экспорт хумуса из-за конфликта в секторе ГазаМиллиардер пошутил, что запрет экспорта нута поможет завершить палестино-израильский конфликт.

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ТАСС: Палестино-израильский конфликт: на что делает ставку ПарижДмитрий Горохов — об итогах поездки Эмманюэля Макрона на Ближний Восток

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SPORTSRU: «Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе!» Эль-Гази опроверг заявление «Майнца» об отказе от своих слов по поводу конфликта. Клуб сообщил, что проведет юридическую экспертизуНапомним, после обострения палестино-израильского конфликта Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война.

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ТАСС: NYT: 'Хезболлах' вступит в палестино-израильский конфликт, если ХАМАС будет ослабленоПо данным газеты, шиитская организация, вероятно, сдерживает свои силы во избежание еще большой эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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