В ЕС признали свою неспособность повлиять на палестино-израильский конфликт

Европейский союз (ЕС), призвавший созвать международную конференцию по деэскалации палестино-израильского конфликта, в реальности не способен повлиять на ситуацию. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Давайте будем реалистами: у США есть влияние, как и у некоторых стран Персидского залива, а у нас — нет», — заявил собеседник издания, добавив, что стремление европейского сообщества поучаствовать в разрешении конфликта вызвано «классическим высокомерием ЕС». Ранее стало известно о намерении ЕС созвать экстренное совещание стран-членов из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Axios: демократическая партия США раскололась из-за позиции по ГазеДемократическая партия Соединенных Штатов раскололась из-за наличия различных взглядов на палестино-израильский конфликт конгрессменов Прочитайте больше ⮕

Маск предложил запретить экспорт хумуса из-за конфликта в секторе ГазаМиллиардер пошутил, что запрет экспорта нута поможет завершить палестино-израильский конфликт. Прочитайте больше ⮕

Палестино-израильский конфликт: на что делает ставку ПарижДмитрий Горохов — об итогах поездки Эмманюэля Макрона на Ближний Восток Прочитайте больше ⮕

Востоковед усомнился во вступлении Египта в палестино-израильский конфликтЕгипет разместил тяжелую военную технику на границе с сектором Газа в рамках ранее установленных договоренностей об объемах военного присутствия на Синайском полуострове. Прочитайте больше ⮕

«Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе!» Эль-Гази опроверг заявление «Майнца» об отказе от своих слов по поводу конфликта. Клуб сообщил, что проведет юридическую экспертизуНапомним, после обострения палестино-израильского конфликта Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Прочитайте больше ⮕

NYT: 'Хезболлах' вступит в палестино-израильский конфликт, если ХАМАС будет ослабленоПо данным газеты, шиитская организация, вероятно, сдерживает свои силы во избежание еще большой эскалации конфликта на Ближнем Востоке Прочитайте больше ⮕